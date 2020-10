(Di domenica 11 ottobre 2020)A 2020 2021 – Una spendig review, anche per gli, in tempi di Covid. Perché dietro Antonio, inarrivabile con i suoi 12 milioni di euro netti all’anno che l’Inter gli garantisce fino al 2022, non c’è nessun altro allenatore che viaggia oltre i 2,5 milioni annui di Paulo Fonseca, tecnico della … L'articoloA:il piùè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Stipendi allenatori Serie A: Conte il più pagato: Stipendi allenatori Serie A 2020 2021 – Una spe… - CalcioFinanza : Stipendi allenatori Serie A: Conte il più pagato, sul podio Fonseca e Gasperini - CalamaiLuca : Monte stipendi allenatori: Conte guadagna il doppio della somma degli stipendi di Fonseca Pirlo Gasperini e Iachini - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Serie A, stipendi degli allenatori, Gattuso è al nono posto, la classifica - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Serie A, stipendi degli allenatori, Gattuso è al nono posto, la classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi allenatori

Calcio e Finanza

Nessuno come Antonio Conte. L'ex commissario tecnico della Nazionale è l'allenatore più pagato in Serie A. Percepisce dall'Inter uno stipendio netto di 12 milioni di euro, molto più di quanto ...In Italia sono cinque gli allenatori esonerati dai loro (ex) club prima della scadenza del contratto che continuano ad essere pagati ...