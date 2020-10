Roma | Veretout sempre più perno della squadra | ipotesi prolungamento

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Jordanè ormai uno dei perni fondamentali: il centrocampista potrebbe prolungare fino al 2025 Laha trovato in Jordanilfondamentale del suo centrocampo. Il centrocampista francese è già andato in gol in questa stagione, con la doppietta alla Juventus. Secondo quanto riportato da Il CorriereSera, i giallorossi vorrebbero blindarlo e starebbero pensando ad undel contratto di un anno: avanti insieme fino al 2025 con il centrocampista, dopo la grande stagione disputata. Leggi su Calcionews24.com