Roma, guerra tra i 5 stelle: potrebbe non esserci un Raggi bis (Di domenica 11 ottobre 2020) Anche Di Maio è statto chiarissimo sul Raggi bis: "Dobbiamo investire in sindaci che siano in sintonia con la coalizione di governo". Il movimento sta perdendo la sua coesione: oggetto del contendere è il tentativo di bis della sindaca Raggi, invisa ai Dem ed indisponibile ad una intesa con loro. I pentastellati però vorrebbero puntare su … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

