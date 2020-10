Roland Garros 2020, Nadal: “Voglio essere il tennista con più Slam in assoluto” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Ho giocato a un livello incredibile i primi due set, in caso contrario sarebbe stato impossibile star sul 2-0 contro uno come Nole. Ho giocato al massimo livello quando ne avevo bisogno, questo mi rende molto orgoglioso. Le condizioni non sono le condizioni che avrei scelto ma mi sono adattato ad esse. Voglio essere il tennista con più Slam in assoluto, ma non penso quelli che hanno conquistato Federer o Djokovic. Non puoi essere triste perché il tuo vicino ha una casa o una barca più grande della tua. Cerco di far la mia strafa e di proporre del mio meglio. I record sono importanti per me. Per me è un onore condividere il record del ventesimo titolo Slam con Federer, è qualcosa che ci accompagnerà sino alla fine della carriera“. Queste sono le ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “Ho giocato a un livello incredibile i primi due set, in caso contrario sarebbe stato impossibile star sul 2-0 contro uno come Nole. Ho giocato al massimo livello quando ne avevo bisogno, questo mi rende molto orgoglioso. Le condizioni non sono le condizioni che avrei scelto ma mi sono adattato ad esse. Voglioilcon piùin assoluto, ma non penso quelli che hanno conquistato Federer o Djokovic. Non puoitriste perché il tuo vicino ha una casa o una barca più grande della tua. Cerco di far la mia strafa e di proporre del mio meglio. I record sono importanti per me. Per me è un onore condividere il record del ventesimo titolocon Federer, è qualcosa che ci accompagnerà sino alla fine della carriera“. Queste sono le ...

