“Non mi devi lasciare” Accoltella la ex che ha appena partorito il loro figlio (Di domenica 11 ottobre 2020) Accoltella la ex che lo stava lasciando nonostante un figlio in comune che era appena nato. La furia dell’uomo perché non voleva il divorzio. Un uomo che non sopporta l’idea di essere lasciato dalla compagna, un figlio appena nato che è anche suo figlio. La premeditazione, e un coltello conficcato in più parti alla donna che non ha ancora potuto dare il suo primo abbraccio al neonato. E’ successo in Turchia: la donna aveva appena partorito era ancora in sala gravidanza, il marito ha eluso i controlli e chi lo ha visto entrare ha parlato di un uomo assolutamente sereno. Nulla faceva pensare al peggio, e chi ci ha pensato ad aggressione avvenuta, dice che poteva essere il bambino l’oggetto ... Leggi su chenews (Di domenica 11 ottobre 2020)la ex che lo stava lasciando nonostante unin comune che eranato. La furia dell’uomo perché non voleva il divorzio. Un uomo che non sopporta l’idea di essere lasciato dalla compagna, unnato che è anche suo. La premeditazione, e un coltello conficcato in più parti alla donna che non ha ancora potuto dare il suo primo abbraccio al neonato. E’ successo in Turchia: la donna avevaera ancora in sala gravidanza, il marito ha eluso i controlli e chi lo ha visto entrare ha parlato di un uomo assolutamente sereno. Nulla faceva pensare al peggio, e chi ci ha pensato ad aggressione avvenuta, dice che poteva essere il bambino l’oggetto ...

