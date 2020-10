Milan: Romagnoli subito titolare nel derby, non ci sono alternative (Di domenica 11 ottobre 2020) Il capitano del Milan Alessio Romagnoli sarà in campo dal primo minuto nel derby del 17 ottobre, Stefano Pioli non ha alternative. L’assenza di Matteo Gabbia costringe Stefano Pioli a schierare Alessio Romagnoli dal primo minuto del derby del prossimo 17 ottobre. Lo riporta il Corriere dello Sport evidenziato la positività di Gabbia in Under 21, un aspetto che lo costringerà all’isolamento per 14 giorni. Ecco perchè Romagnoli, che ieri per la prima volta si è allenato con il resto del gruppo, avrà immediatamente una maglia da titolare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Il capitano delAlessiosarà in campo dal primo minuto neldel 17 ottobre, Stefano Pioli non ha. L’assenza di Matteo Gabbia costringe Stefano Pioli a schierare Alessiodal primo minuto deldel prossimo 17 ottobre. Lo riporta il Corriere dello Sport evidenziato la positività di Gabbia in Under 21, un aspetto che lo costringerà all’isolamento per 14 giorni. Ecco perchè, che ieri per la prima volta si è allenato con il resto del gruppo, avrà immediatamente una maglia da. Leggi su Calcionews24.com

