Mascherine, la circolare shock del Viminale: deve indossarle anche chi svolge attività motoria all’aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) Chi svolge attività motoria all’aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. E’ quanto scrive il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi con la quale vengono dati dei chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo – scrive Frattasi – solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”. Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era invece scritto che dall’obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati “i soggetti che stanno svolgendo ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Chiattivitàall’aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. E’ quanto scrive ilin unafirmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi con la quale vengono dati dei chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo – scrive Frattasi – solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”. Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era invece scritto che dall’obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati “i soggetti che stannondo ...

La circolare del Viminale specifica che sono esonerati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale le persone che svolgono attività sportiva, mentre l'attività motoria non è ...

