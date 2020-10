Inutile il vantaggio di Jallow, De Micco ribalta la Forza e Coraggio (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLusciano (Ce) – Un incidente di percorso, ma, nonostante questo, resta il dato oggettivo della prima sconfitta esterna sul campo del Lusciano per la Forza e Coraggio. Una sfida alla portata della formazione di Balzano, sfortunata e ingenua, nel non riuscire a difendere il vantaggio maturato col solito Jallow. L’uno – due di De Micco ha ribaltato completamente il punteggio dando la prima amarezza ai beneventani. Prima frazione di gioco senza grosse emozioni, formazioni bloccate e pochi tentativi verso le porte avversarie. Da segnalare le conclusioni dalla distanza della compagine di casa che non hanno prodotto grossi risultati nè grandi problemi per Morriello. Ben più pericoloso il pallonetto di Jallow al ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLusciano (Ce) – Un incidente di percorso, ma, nonostante questo, resta il dato oggettivo della prima sconfitta esterna sul campo del Lusciano per la. Una sfida alla portata della formazione di Balzano, sfortunata e ingenua, nel non riuscire a difendere ilmaturato col solito. L’uno – due di Dehato completamente il punteggio dando la prima amarezza ai beneventani. Prima frazione di gioco senza grosse emozioni, formazioni bloccate e pochi tentativi verso le porte avversarie. Da segnalare le conclusioni dalla distanza della compagine di casa che non hanno prodotto grossi risultati nè grandi problemi per Morriello. Ben più pericoloso il pallonetto dial ...

marruchino : @Renato_Corghi @lucdilo @vitalbaa @albelatu @matteograndi @ardigiorgio Considera che la notifica non avviene il gio… - Roky99760738 : RT @laura_ceruti: Si può dire che la mascherina all'aperto dove c'è distanza tra persone è una misura inutile che non porta alcun vantaggio… - rosarioT1970 : RT @laura_ceruti: Si può dire che la mascherina all'aperto dove c'è distanza tra persone è una misura inutile che non porta alcun vantaggio… - FFiamengo : RT @laura_ceruti: Si può dire che la mascherina all'aperto dove c'è distanza tra persone è una misura inutile che non porta alcun vantaggio… - laura_ceruti : Si può dire che la mascherina all'aperto dove c'è distanza tra persone è una misura inutile che non porta alcun van… -