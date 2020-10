Incidente stradale sull’Appia nei pressi di Arpaia: un ferito in codice rosso (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArpaia (Bn) – – Grave Incidente stradale questa mattina sulla Statale 7 “Appia” nei pressi dell’abitato di Arpaia. Un uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “San Pio” di Benevento, mentre per altre due persone le condizioni di salute appaiono poco preoccupanti. A scontrarsi sono state una Peugeot ed una Fiat Panda. La persona che ha avuto la peggio è stato il conducente della macchina francese. La dinamica dell’Incidente è ora al vaglio dei Carabinieri della vicina Compagnia di Montesarchio: a quanto pare, la Peugeot avrebbe impattato prima contro un muretto e quindi contro il guardrail per poi scontrarsi con la Panda. Il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – – Gravequesta mattina sulla Statale 7 “Appia” neidell’abitato di. Un uomo è stato trasportato inall’ospedale “San Pio” di Benevento, mentre per altre due persone le condizioni di salute appaiono poco preoccupanti. A scontrarsi sono state una Peugeot ed una Fiat Panda. La persona che ha avuto la peggio è stato il conducente della macchina francese. La dinamica dell’è ora al vaglio dei Carabinieri della vicina Compagnia di Montesarchio: a quanto pare, la Peugeot avrebbe impattato prima contro un muretto e quindi contro il guardrail per poi scontrarsi con la Panda. Il ...

SkyTG24 : #Roma, su rampa in contromano si scontra con auto: muore motociclista - mafaldina61 : RT @stemolinaradio: 3 persone in più in terapia intensiva in tutta Italia! Volete un #lockdown per questo? Eh, ma se ci fosse tua madre? M… - maninblack53 : RT @stemolinaradio: 3 persone in più in terapia intensiva in tutta Italia! Volete un #lockdown per questo? Eh, ma se ci fosse tua madre? M… - GioChirilly : RT @stemolinaradio: 3 persone in più in terapia intensiva in tutta Italia! Volete un #lockdown per questo? Eh, ma se ci fosse tua madre? M… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Roma, su rampa in contromano si scontra con auto: muore motociclista -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Drammatico incidente stradale nella Bergamasca a Entratico: morto ragazzo di 19 anni Fanpage.it A 19 anni si schianta contro una casa: è vittima di una fine atroce

sono stati coinvolti in un incidente avvenuto in piena notte. Alla circonvallazione delle valli, poco prima delle 2, secondo le prime informazioni, la loro vettura è uscita di strada e si è ribaltata.

Entratico, tragico incidente in auto: muore 19enne

Bergamo, 11 ottobre 2020 - Tragico incidente, poco prima dell'1 della notte scorsa, lungo via Nazionale, a Entratico, nelle Bergamasca: un giovane di 19 anni è morto. Secondo una ...

sono stati coinvolti in un incidente avvenuto in piena notte. Alla circonvallazione delle valli, poco prima delle 2, secondo le prime informazioni, la loro vettura è uscita di strada e si è ribaltata.Bergamo, 11 ottobre 2020 - Tragico incidente, poco prima dell'1 della notte scorsa, lungo via Nazionale, a Entratico, nelle Bergamasca: un giovane di 19 anni è morto. Secondo una ...