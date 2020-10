IL VOLTO DELLA DITTATURA MEDIATICA

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 11 ottobre 2020) Il giornale online ILSICILIA.It che si dichiara in Home Page “indipendente nei fatti” ma non nelle parole, il 10 Ottobre pubblica un editoriale sul consueto Bolletino “pandemico” intitolato: “Coronavirus: picco di contagi in Sicilia, sono 285 i nuovi positivi” Nell’articolo viene pubblicata una foto di una location sicuramente non Siciliana, vista la presenza sullo sfondo di una ambulanza con scritte in lingua cinese, ed operatori sanitari che trasportano una serie di barelle con sopra probabili pazienti, dipingendo così una situazione di crisi sanitaria allarmante ed apocalittica. Conosciamo benissimo il potere delle immagini sul nostro inconscio e sappiamo che a volte valgono più di mille parole, ma andiamo ad analizzare adesso anche i dati forniti dal MinisteroSalute e riportati nell’articolo di ...