Gravissimo lutto per Alba Parietti, morto l’amato compagno Giuseppe Lanza di Scalea (Di domenica 11 ottobre 2020) Gravissimo lutto per Alba Parietti, morto l’amato compagno Giuseppe Lanza di Scalea. Il messaggio disperato della conduttrice. Si erano lasciati da tempo, ma erano rimasti in ottimi rapporti. Giuseppe Lanza di Scalea era ancora amatissimo da Alba, ma soprattutto da suo figlio Francesco Oppini che ora dovrà apprendere la notizia mentre si trova nella casa … L'articolo Gravissimo lutto per Alba Parietti, morto l’amato compagno Giuseppe Lanza di Scalea è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 11 ottobre 2020)perl’amatodi. Il messaggio disperato della conduttrice. Si erano lasciati da tempo, ma erano rimasti in ottimi rapporti.diera ancora amatissimo da, ma soprattutto da suo figlio Francesco Oppini che ora dovrà apprendere la notizia mentre si trova nella casa … L'articoloperl’amatodiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

senza_nocciolo : Gli articoli il cui titolo recita 'Gravissimo lutto per [inserire nome di persona famosa o semi-famosa]' parlano se… - MegGjeta74 : Ho subito un gravissimo lutto, anzi, due gravissimi lutti, in famiglia, e ho mancato per tre mesi, e vedo che i fol… - zazoomblog : Lutto gravissimo nel mondo dello spettacolo: è morto Tommy Rall - #Lutto #gravissimo #mondo #dello - infoitcultura : Gravissimo lutto per Enrico Mentana, il triste messaggio d'addio - infoitinterno : GRAVISSIMO LUTTO PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER LA MORTE DELLA 22ENNE RAFFAELLA CORDÌ, DECEDUTA IN UN TERR… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravissimo lutto Gravissimo lutto per Alba Parietti, morto l’amato compagno Giuseppe Lanza di Scalea ViaggiNews.com Rally, in Portogallo deceduta copilota Laura Salvo

La co-pilota stava gareggiando insieme al compagno quando l'auto è finita fuori strada. La 21enne è morta pochi minuti dopo ...

Alex Pettyfer: 10 cose che non sai sull’attore

Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su Alex Pettyfer, sulla sua incredibile carriera di attore (e regista) diviso tra cinema e tv ...

La co-pilota stava gareggiando insieme al compagno quando l'auto è finita fuori strada. La 21enne è morta pochi minuti dopo ...Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su Alex Pettyfer, sulla sua incredibile carriera di attore (e regista) diviso tra cinema e tv ...