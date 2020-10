Grande Fratello Vip, “in autostrada hai sfilato, peccato ti hanno mancata”. Oppini imita Franceska ma indigna i social (Di domenica 11 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip va ancora in onda una brutta pagina della televisione italiana. La vittima di questa imitazione (venuta male, tra l’altro) è Franceska Pepe, eliminata dalla casa più spiata d’Italia. In giardino Francesco Oppini e Pierpaolo Pretelli si divertono a imitarla facendo indignare i fan della modella. Francesco Oppini e la frase choc Francesco Oppini tra l’ilarità dei compagni inizia ad imitare il modo di parlare e di camminare di Franceska Pepe, lasciandosi sfuggire una frase piuttosto forte: Ma io ho fatto le sfilate, si… in autostrada hai sfilato, solo che ti han mancata.Francesco ... Leggi su trendit (Di domenica 11 ottobre 2020) AlVip va ancora in onda una brutta pagina della televisione italiana. La vittima di questazione (venuta male, tra l’altro) èPepe, eliminata dalla casa più spiata d’Italia. In giardino Francescoe Pierpaolo Pretelli si divertono arla facendore i fan della modella. Francescoe la frase choc Francescotra l’ilarità dei compagni inizia adre il modo di parlare e di camminare diPepe, lasciandosi sfuggire una frase piuttosto forte: Ma io ho fatto le sfilate, si… inhai, solo che ti han mancata.Francesco ...

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - pensierivforme : mi state dicendo che il grande fratello avrebbe potuto prendere anche uno dei miei tweet e per mostrarli a zelletta? mi sento male?? #gfvip - m4gny : @ellispaper Come il Grande Fratello: non dovevi solo capire di aver sbagliato a ribellarti, dovevi amarlo. -