Gp Le Mans vince Petrucci davanti a Alex Marquez ed Espargaro (Di domenica 11 ottobre 2020) Danilo Petrucci ha vinto il Gp di Le Mans in Francia, nona prova del Motomondiale. Il pilota italiano della Ducati, al primo successo in questa stagione, ha vinto un Gp caratterizzato dalla pioggia, davanti alla Honda di Alex Marquez (partito dalla 18esima posizione) e l'Aprilia di Pol Espargaro. Quarta l'altra Ducati di Andrea Dovizioso, in difficoltà nell'ultima parte di gara. Male le due Yamaha: Valentino Rossi è caduto alla prima curva, mentre Fabio Quartararo, partito in pole, è solo nono. In quinta posizione il francese Johann Zarco, davanti a Oliveira e Nakagami. In ottava posizione Bradl, decimo Vinales (rientrato dopo una caduta). In testa al Motomondiale resta Quartararo (115 punti), dieci in più di Mir (oggi 11esimo), e Dovizioso ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 11 ottobre 2020) Daniloha vinto il Gp di Lein Francia, nona prova del Motomondiale. Il pilota italiano della Ducati, al primo successo in questa stagione, ha vinto un Gp caratterizzato dalla pioggia,alla Honda di(partito dalla 18esima posizione) e l'Aprilia di Pol. Quarta l'altra Ducati di Andrea Dovizioso, in difficoltà nell'ultima parte di gara. Male le due Yamaha: Valentino Rossi è caduto alla prima curva, mentre Fabio Quartararo, partito in pole, è solo nono. In quinta posizione il francese Johann Zarco,a Oliveira e Nakagami. In ottava posizione Bradl, decimo Vinales (rientrato dopo una caduta). In testa al Motomondiale resta Quartararo (115 punti), dieci in più di Mir (oggi 11esimo), e Dovizioso ...

