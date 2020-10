Dramma in montagna | un cacciatore all’improvviso precipita nel vuoto

Leggi su meteoweek

(Di domenica 11 ottobre 2020) Undi 67 anni di Cercivento, Renzo Di Vora, è morto questa mattina in un incidente stradale sul Monte Tenchia. Una storia terribile che arriva dal Monte Tenchia. Unè uscito di strada con il proprio automezzondo lungo un pendio sul Monte a 1.500 metri di altezza. Per lui non c’è stato … L'articoloin: unall’improvvisonelproviene da www.meteoweek.com.