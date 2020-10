Daydreamer anticipazioni 17 ottobre: nuovi problemi per Can (Di domenica 11 ottobre 2020) Daydreamer – le ali del sogno torna sabato 17 ottobre con due nuovi episodi dalle 14,46 su Canale 5. Gli spoiler rivelano che grazie all’intervento di Sanem, Fabbri ritira la denuncia contro Can, che quindi sarà libero di uscire dal carcere. Mentre proseguono le incomprensioni tra i genitori della giovane copywriter, Fabbri e la perfida … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 11 ottobre 2020)– le ali del sogno torna sabato 17con dueepisodi dalle 14,46 su Canale 5. Gli spoiler rivelano che grazie all’intervento di Sanem, Fabbri ritira la denuncia contro Can, che quindi sarà libero di uscire dal carcere. Mentre proseguono le incomprensioni tra i genitori della giovane copywriter, Fabbri e la perfida … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

