Cts | Miozzo | “Lockdown generale? Faremo il possibile affinché non avvenga”

(Di domenica 11 ottobre 2020) “L’ipotesi di un lockdownè ancora remota, su blocchi locali invece potranno avvenire.ilaffinché il lockdown visto a marzo e aprile possa non riavvenire”. Lo ha detto Agostino, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, a margine della riunione nella sede della Protezione Civile, a Roma, sulle nuove misure di sicurezza per l’epidemia da Covid-19.

Nei giorni scorsi, in Italia, il numero di nuovi contagi è salito in modo rapido e per molti versi inatteso, anche secondo le previsioni di alcuni esperti. La convocazione arriva dopo un consulto tra ...Con 5.724 casi di Covid in un giorno, l'Italia ripiomba indietro di sei mesi: riunione del Cts col ministro della Salute Roberto Speranza.