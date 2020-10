Covid, governo diviso sulle norme anti-contagio: alla fine passa la linea dura di Speranza-Franceschini con la mediazione di Conte (Di domenica 11 ottobre 2020) governo diviso sulle norme anti-Covid: passa la linea dura di Speranza e Franceschini Il governo si è diviso sulle norme anti-Covid da adottare nel Dpcm che verrà emanato forse già nella giornata di lunedì 12 ottobre. Lo rivela un retroscena del Corriere della Sera, secondo cui, alla fine, a “vincere” è stata la linea dura imposta dai ministri Speranza e Franceschini. La discussione è avvenuta nel pomeriggio di sabato 10 ottobre quando a Palazzo ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020)ladiIlsi èda adottare nel Dpcm che verrà emanato forse già nella giornata di lunedì 12 ottobre. Lo rivela un retroscena del Corriere della Sera, secondo cui,, a “vincere” è stata laimposta dai ministri. La discussione è avvenuta nel pomeriggio di sabato 10 ottobre quando a Palazzo ...

MediasetTgcom24 : Covid, la nuova stretta del governo per contenere il virus: no feste, nozze solo tra intimi, chiusura anticipata de… - Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - repubblica : Covid, il governo ferma il calcetto, alcol fino alle 21. E quarantena ridotta a 10 giorni - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: La linea è tracciata. Il governo deve scrivere le regole e domani dovrà farle passare con le Regioni. Che avranno cert… - piwati : RT @Davide: «Covid, il governo ferma il calcetto» e subito ti immagini Speranza che raccoglie la borraccia vicino al palo, Conte che fa gli… -