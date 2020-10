Bielorussia: Lukashenko incontra oppositori in carcere (Di domenica 11 ottobre 2020) Mossa a sorpresa del Presidente bielorusso Lukashenko. Il suo ufficio stampa ha diffuso poche ore fa una foto che mostra appunto Lukashenko seduto ad un tavolo con alcuni dei suoi oppositori politici, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 ottobre 2020) Mossa a sorpresa del Presidente bielorusso. Il suo ufficio stampa ha diffuso poche ore fa una foto che mostra appuntoseduto ad un tavolo con alcuni dei suoipolitici, ...

NicolaPorro : Il presidente della #bielorussia #Lukashenko è finito nel mirino di #media e #opinionepubblica. Ma cosa nasconde da… - kompagno : RT @OttobreInfo: 'Mentre in Russia e Ucraina gli anni 90' trascorsero nella devastazione sociale e umana più atroce, il governo a capitalis… - LPawlitschenko : RT @OttobreInfo: 'Mentre in Russia e Ucraina gli anni 90' trascorsero nella devastazione sociale e umana più atroce, il governo a capitalis… - Rada00563645 : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ???? Europa. Casi in aumento in 19 paesi su 34 dello SEE.??????Campagna di vaccinazione in due fasi, dice UF… - OttobreInfo : RT @OttobreInfo: 'Mentre in Russia e Ucraina gli anni 90' trascorsero nella devastazione sociale e umana più atroce, il governo a capitalis… -