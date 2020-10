Ballando con le Stelle 2020: Elisa Isoardi balla una bachata con Raimondo Todaro (VIDEO) (Di domenica 11 ottobre 2020) ballando con le Stelle 2020, Elisa Isoardi balla un bachata con Raimondo Todaro, ancora convalescente – Puntata 10 ottobre (VIDEO) Sabato 10 ottobre è andata in onda la quarta puntata di ballando con le Stelle, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci con la stessa giuria. La storia del programma tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, continua. Una storia fatta di tamponi positivi, poi negativi, di interventi, di balli in solitaria e adesso con Raimondo Todaro in convalescenza. Nonostante il suo accompagnatore sia ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 11 ottobre 2020)con leuncon, ancora convalescente – Puntata 10 ottobre () Sabato 10 ottobre è andata in onda la quarta puntata dicon le, con la nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci con la stessa giuria. La storia del programma tra, continua. Una storia fatta di tamponi positivi, poi negativi, di interventi, di balli in solitaria e adesso conin convalescenza. Nonostante il suo accompagnatore sia ...

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - EmeiMarkus : @AIexandra___bb Brava, l'ho scritto anche ieri, cominciamo a far saltare tutte le trasmissioni più popolari, quelle… - zazoomblog : Ballando con le Stelle Vittoria Schisano in lacrime: “Mi chiamavano fio” - #Ballando #Stelle #Vittoria #Schisano -