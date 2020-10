11 ottobre | in Fvg 97 nuovi casi

(Di domenica 11 ottobre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1343. Sono 5 i pazienti in cura in terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti. Oggi si è registrato un nuovo decesso che porta il numero complessivo a 356. Si tratta di una novantaquattrenne di Romans, deceduta nella Rsa San Giusto. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 97contagi. Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5513: 1864 a Trieste, 1873 a Udine, 1192 a Pordenone e 558 a Gorizia, alle quali si aggiungono 26 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3814, i clinicamente guariti sono 20 e le persone in isolamento 1296. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 9 a ...

