Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2020 ore 10:30 (Di sabato 10 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 10 OTTOBRE 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA, NEI PRESSI DI PASSO CORESE IN DIREZIONE DI BORGO QUINZIO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL PASSAGGIO A LIVELLO DI BAGNAIA, A PARTIRE DALLE ORE 16 DI OGGI E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO LA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 10 OTTOBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA, NEI PRESSI DI PASSO CORESE IN DIREZIONE DI BORGO QUINZIO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL PASSAGGIO A LIVELLO DI BAGNAIA, A PARTIRE DALLE ORE 16 DI OGGI E FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO LA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2020 ore 09:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-10-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2020 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 5Tlive : #5Tinforma oggi e domani chiusa via Roma per festa di via. Info traffico ed eventi su - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2020 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24