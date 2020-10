Torvaianica | positivo il dipendente di un bar | locale chiuso per quarantena

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 ottobre 2020) L’annuncio è stato fatto dagli stessi titolari del, attraverso una storia pubblicata sul profilo pubblico Instagram alle ore 16: “Buongiorno cari clienti, purtroppo oggi un componente del nostro staff è risultatoal test Covid, quindi per la vostra/nostra tutela e come previsto dalla vigente normativa nei prossimi giorni la nostra attività resterà chiusa. A presto”. Con queste parole il bar Gezzi di via Gran Bretagna ha voluto avvisare i clienti del motivo per cui le serrande delresteranno abbassate i giorni previsti dalla. Dalla nostra redazione giunga un augurio di pronta guarigione alcolpito da Coronavirus e un in bocca al lupo a tutto lo staff. su Il Corriere della Città.