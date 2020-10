Tommaso Zorzi e lo sfogo al GF Vip: “Ho subito violenza da un mio ex” (Di sabato 10 ottobre 2020) L’influencer si è sfogato con Stefania Orlando raccontando della violenza subita Tommaso Zorzi dietro il suo modo di fare, sempre pronto a scherzare, a fare battute, oggi si è invece palesato in una veste nuova, facendo emergere il suo lato sensibile, raccontando con dolore un evento che lo ha sconvolto. Un atto di violenza fisica subita da un suo ex. Il racconto di Tommy “Ero una maschera di sangue”, ha raccontato Tommaso Zorzi a Stefania Orlando. Un evento traumatico per Tommy che adesso ha deciso di raccontare davanti alle telecamere, spiegando che lui non ha mai reagito alla violenza fisica subita. “Io sono fiero di non avere reagito. Se penso a tutto quello che ha significato dopo. Quell’atto in sé, non mi ricordo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 ottobre 2020) L’influencer si è sfogato con Stefania Orlando raccontando dellasubitadietro il suo modo di fare, sempre pronto a scherzare, a fare battute, oggi si è invece palesato in una veste nuova, facendo emergere il suo lato sensibile, raccontando con dolore un evento che lo ha sconvolto. Un atto difisica subita da un suo ex. Il racconto di Tommy “Ero una maschera di sangue”, ha raccontatoa Stefania Orlando. Un evento traumatico per Tommy che adesso ha deciso di raccontare davanti alle telecamere, spiegando che lui non ha mai reagito allafisica subita. “Io sono fiero di non avere reagito. Se penso a tutto quello che ha significato dopo. Quell’atto in sé, non mi ricordo ...

