Speranza | vaccino arriverà ma non prima della primavera A breve altre restrizioni?

Il vaccino anti Covid arriverà, ma "con tutta probabilità non prima della prima parte del 2021". Parla il ministro della Salute, Roberto Speranza, ribadento, tuttavia, che "dobbiamo resistere e convivere con il virus: in questi mesi i comportamenti delle persone sono la chiave essenziale". E, in merito al prossimo Dpcm del Governo, ricorda che "alcune restrizione le abbiamo già fatte, altre le valuteremo in queste ore". Speranza ricorda che "nelle prossime ore abbiamo riunioni permanenti con il nostro mondo scientifico e riunioni politiche. È chiaro che per me bisogna avere la forza di prendere in carico questa fase nuova immediatamente", anche perché al momento, aggiunge il ministro, "abbiamo un piccolo vantaggio

