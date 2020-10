Prove libere 3 Gp Eifel: la Ferrari sorprende (Di sabato 10 ottobre 2020) Riparte la Formula Uno dopo la pausa di una settimana post gran premio di Russia. Si scende in pista con le Prove libere 3 in occasione del Gp dell’Eifel. Unica sessione di Prove libere per il gran premio di Germania; nella giornata di ieri infatti non è stato possibile svolgere né la prima né la seconda sessione di libere a causa del maltempo che comprometteva la sicurezza dei piloti nell’eventuale arrivo in ospedale, distante circa 54 km dal circuito. Leggi anche:Gran Premio dell’Eifel – Piano B contro il maltempo Prove libere 3 Gp Eifel: resoconto Sessione di Prove libere che si consegna agli archivi con il miglior tempo messo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 ottobre 2020) Riparte la Formula Uno dopo la pausa di una settimana post gran premio di Russia. Si scende in pista con le3 in occasione del Gp dell’. Unica sessione diper il gran premio di Germania; nella giornata di ieri infatti non è stato possibile svolgere né la prima né la seconda sessione dia causa del maltempo che comprometteva la sicurezza dei piloti nell’eventuale arrivo in ospedale, distante circa 54 km dal circuito. Leggi anche:Gran Premio dell’– Piano B contro il maltempo3 Gp: resoconto Sessione diche si consegna agli archivi con il miglior tempo messo ...

SkySportF1 : ?? NIENTE FP1 AL NURBURGRING ?? La pit lane non verrà aperta per le condizioni meteo La cronaca ?… - SkySportF1 : ? Seb mostra a @SchumacherMick il casco dedicato a Michael Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? UFFICIALE: AL NURBURGRING NON SI GIRA ?? La cronaca ? - zazoomblog : Prove libere 3 Gp Eifel: la Ferrari sorprende - #Prove #libere #Eifel: #Ferrari - itsimori : è la seconda volta che quest'anno una Ferrari è terza nelle prove libere #EifelGp -