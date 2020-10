Preziosi: «Juve-Napoli è stato uno spot mortale per il nostro calcio» (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Corriere dello Sport intervista il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. «Juve-Napoli è stato uno spot mortale per il nostro calcio. Ha minato alcune certezze, aprendo una voragine nella quale siamo sprofondati tutti e dalla quale non sarà facile risalire». Si chiede come farà la squadra a giocare le prossime partite con tutti i positivi che ancora ci sono tra i calciatori. «Ho ancora quindici giocatori positivi, nessuno si è negativizzato e sono quasi tutti dei titolari. Non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter. La positività di Ibra è durata sedici giorni, se i miei dovessero seguire i suoi tempi di recupero sarebbe un vero disastro. Che faccio? Mando in campo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Corriere dello Sport intervista il presidente del Genoa, Enrico. «unoper il. Ha minato alcune certezze, aprendo una voragine nella quale siamo sprofondati tutti e dalla quale non sarà facile risalire». Si chiede come farà la squadra a giocare le prossime partite con tutti i positivi che ancora ci sono tra i calciatori. «Ho ancora quindici giocatori positivi, nessuno si è negativizzato e sono quasi tutti dei titolari. Non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l’Inter. La positività di Ibra è durata sedici giorni, se i miei dovessero seguire i suoi tempi di recupero sarebbe un vero disastro. Che faccio? Mando in campo ...

