Patrizia De Blanck è stata fidanzata con un prete: “Unico problema? La domenica spariva” (Di sabato 10 ottobre 2020) Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck è stata ospite a Pomeriggio 5. Nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso, ha sconvolto tutti rivelando di aver avuto una relazione con un prete. Ecco cosa ha affermato la “contessa del popolo”. Patrizia De Blanck non ha filtri. Questo lo sapevamo già e lo abbiamo appurato vedendola nella casa del Gf Vip. Alla contessa piace condividere anneddoti sulla propria vita, spesso talmente surreali da farci quasi dubitare che possano essere veri. Questo è il caso. Poco prima di entrare nella casa più spiata di Italia, Patrizia De Blanck è stata ospite a Pomeriggio 5. L’argomento trattato riguardava tutti ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 10 ottobre 2020) Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip,Deospite a Pomeriggio 5. Nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso, ha sconvolto tutti rivelando di aver avuto una relazione con un. Ecco cosa ha affermato la “contessa del popolo”.Denon ha filtri. Questo lo sapevamo già e lo abbiamo appurato vedendola nella casa del Gf Vip. Alla contessa piace condividere anneddoti sulla propria vita, spesso talmente surreali da farci quasi dubitare che possano essere veri. Questo è il caso. Poco prima di entrare nella casa più spiata di Italia,Deospite a Pomeriggio 5. L’argomento trattato riguardava tutti ...

