Nobel per la Pace al Programma Alimentare Mondiale. Mattarella si congratula (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato al Programma Alimentare Mondiale, per la sua lotta contro la fame nel mondo. Il Pam è stato premiato per la sua campagna contro la fame nel mondo e per il suo "contributo al miglioramento delle condizioni di Pace nelle zone toccate dai conflitti e per il suo ruolo di primo piano nel prevenire l'utilizzo della fame come arma di guerra", ha dichiarato la presidente del Comitato per il Nobel, Berit Reiss-Andersen. "Con il Premio di quest'anno il Comitato vuole attirare l'attenzione del mondo alle persone che soffrono per la fame o che corrono questo rischio: e il Pam svolge un ruolo fondamentale nella cooperazione multilaterale per fare della sicurezza Alimentare uno strumento di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Premioper laè stato assegnato al, per la sua lotta contro la fame nel mondo. Il Pam è stato premiato per la sua campagna contro la fame nel mondo e per il suo "contributo al miglioramento delle condizioni dinelle zone toccate dai conflitti e per il suo ruolo di primo piano nel prevenire l'utilizzo della fame come arma di guerra", ha dichiarato la presidente del Comitato per il, Berit Reiss-Andersen. "Con il Premio di quest'anno il Comitato vuole attirare l'attenzione del mondo alle persone che soffrono per la fame o che corrono questo rischio: e il Pam svolge un ruolo fondamentale nella cooperazione multilaterale per fare della sicurezzauno strumento di ...

PaoloGentiloni : Contento per il #Nobel al #Worldfoodprogramme. Un motivo di orgoglio per #Roma che lo ospita. Un’occasione per rico… - virginiaraggi : Il Nobel per la pace al World Food Programme è motivo di orgoglio per l'Italia e per Roma, sede del polo agroalimen… - WRicciardi : Pochi sanno che il loro quartier generale è a Roma e da qui hanno sfamato il mondo e vinto il Premio Nobel, onorato… - maugas56 : @Matteo07294851 @Trinacria____ La pastiera è un dolce da Nobel per la pasticceria per quanto è buona se fatta bene.… - fabiobellentani : Nobel per la Pace al World Food Programme: 'Impegno contro la fame anche con la pandemia' -