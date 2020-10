"Ma i giovani non sono degli untori. Tamponi? Non sempre sono necessari" (Di sabato 10 ottobre 2020) Francesca Angeli Il direttore sanitario dello Spallanzani: non colpevolizziamo i ragazzi. Serve sorveglianza attiva senza ingolfare le strutture «No a messaggi catastrofisti e no alla colpevolizzazione dei giovani. I ragazzi non sono untori. Non apriamo una caccia alle streghe». Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma invita a non creare contrapposizioni all'interno della società e dei nuclei familiari mantenendo sempre il rispetto delle misure di prevenzione. Professor Vaia rischiamo un nuovo lockdown? «No ma dobbiamo recuperare lo spirito del lockdown così da evitare misure estreme. Tutti le componenti della società devono collaborare e nono dobbiamo alimentare contrapposizionii. È vero che si moltiplicano i contagi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Francesca Angeli Il direttore sanitario dello Spallanzani: non colpevolizziamo i ragazzi. Serve sorveglianza attiva senza ingolfare le strutture «No a messaggi catastrofisti e no alla colpevolizzazione dei. I ragazzi non. Non apriamo una caccia alle streghe». Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma invita a non creare contrapposizioni all'interno della società e dei nuclei familiari mantenendoil rispetto delle misure di prevenzione. Professor Vaia rischiamo un nuovo lockdown? «No ma dobbiamo recuperare lo spirito del lockdown così da evitare misure estreme. Tutti le componenti della società devono collaborare e nono dobbiamo alimentare contrapposizionii. È vero che si moltiplicano i contagi ...

Il direttore sanitario dello Spallanzani: non colpevolizziamo i ragazzi. Serve sorveglianza attiva senza ingolfare le strutture ...

Gli astigiani rispettano le regole anti Covid, il sindaco: mascherine indossate da tutti

L’assessore Cotto ha voluto inviare un messaggio soprattutto ai più giovani: “Mi rivolgo ai ragazzi, perché oggi gli adulti hanno bisogno di loro: andate a trovare i vostri nonni, ma indossate la ...

Il direttore sanitario dello Spallanzani: non colpevolizziamo i ragazzi. Serve sorveglianza attiva senza ingolfare le strutture ...