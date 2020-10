Lazio, Inzaghi: «Manca un punto con l’Atalanta. Spero di ritrovare Lulic» (Di sabato 10 ottobre 2020) Simone Inzaghi analizza l’avvio di campionato della Lazio: ecco le parole del tecnico biancoceleste sulle prime gare Simone Inzaghi, dal Festival dello Sport di Milano, ha parlato dell’avvio di campionato della Lazio. Le sue parole riportate da TMW. «Noi avremmo potuto avere un punto in più con l’Atalanta, abbiamo avuto qualche problema per inserire i nuovi, ma sono fiducioso, i ragazzi stanno lavorando bene. Mi fanno emozionare perché danno sempre il massimo, anche nelle difficoltà. Penso a Parolo che ha marcato Lukaku nella partita con l’Inter. Lulic Manca da 9 mesi, è un giocatore importante, Spero di ritrovarlo al più presto perché per noi è fondamentale». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Simoneanalizza l’avvio di campionato della: ecco le parole del tecnico biancoceleste sulle prime gare Simone, dal Festival dello Sport di Milano, ha parlato dell’avvio di campionato della. Le sue parole riportate da TMW. «Noi avremmo potuto avere unin più con l’Atalanta, abbiamo avuto qualche problema per inserire i nuovi, ma sono fiducioso, i ragazzi stanno lavorando bene. Mi fanno emozionare perché danno sempre il massimo, anche nelle difficoltà. Penso a Parolo che ha marcato Lukaku nella partita con l’Inter.da 9 mesi, è un giocatore importante,di ritrovarlo al più presto perché per noi è fondamentale». Leggi su ...

