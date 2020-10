La strategia per evitare un altro lockdown. Chiusure selettive e limiti agli spostamenti (Di sabato 10 ottobre 2020) Il ministro Boccia non esclude barriere tra le regioni. Le ipotesi: nei bar e ristoranti al massimo in quattro al tavolo e stop a mezzanotte. Si punta a non chiudere le imprese e le scuole, evitando ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Il ministro Boccia non esclude barriere tra le regioni. Le ipotesi: nei bar e ristoranti al massimo in quattro al tavolo e stop a mezzanotte. Si punta a non chiudere le imprese e le scuole, evitando ...

Ultime Notizie dalla rete : strategia per La strategia per evitare un altro lockdown. Chiusure selettive e limiti agli spostamenti QUOTIDIANO.NET Sanità iblea. Nursind plaude attivazione aree grigie

... l’attenzione plaude all’attività di screening avviata per tutti i dipendenti da parte dell’Asp 7 di Ragusa , “segno di un attenta valutazione da parte della Direzione strategica e delle ...

Apple trasforma i suoi store in centri di distribuzione per velocizzare le spedizioni

... di distribuzione per spedire più rapidamente i prodotti per i consumatori che effettuano ordini online. Come riportato da Bloomberg, Apple ha deciso di allontanarsi dall’attuale strategia che ...

