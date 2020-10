Indovina chi è! È la più seguita in TV ma anche molto criticata

Leggi su howtodofor

(Di sabato 10 ottobre 2020) Non era altro che una bambina, ma oggi è una delle donne più desiderate, ma al tempo stessopiù criticate del mondo della televisione. Ne sono passati di anni e ormai quella bambina in foto oggi è una donna che grazie alla sua carriera costellata di successi è la più, mala piùsui social e in TV. Da piccola aveva un sogni, ed era quello di diventare la star della televisione. Nessuno avrebbe scommesso su di lei e nessuno mai avrebbe osato immaginare dove sarebbe potuta arrivare quella bambina. Quel viso è inconfondibile così come quegli occhi che qualcuno definirebbe da “cerbiatta”. (Continua...) Il sorriso è sempre lo stesso eprobabilmente molti di voi avranno già ...