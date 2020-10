Il vegano intransigente Red Ronnie mangia carne ma per scherzo, le Iene colpiscono ancora (Di sabato 10 ottobre 2020) “Il vegano intransigente” Red Ronnie finito nei guai per una foto e un hamburger? Chi ha seguito la prima puntata de Le Iene giovedì scorso sa bene che il noto conduttore e critico musicale è finito sull’orlo di una crisi di nervi perché al centro di uno scherzo crudele che ne metteva a rischio la credibilità. Niente a che fare con la sua musica ma bensì con la sua filosofia di vita, la stessa di cui ha parlato in programmi e convegni, e la stessa che pratica ormai da trent’anni. Lui stesso in una vecchia intervista al Quotidiano Nazionale, ha spiegato di essere vegetariano dal 1990 e vegano dal 1995: “Io ho iniziato per caso, accompagnando Gianni Morandi in clinica da sua madre. Avevo un problema a una spalla e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) “Il” Redfinito nei guai per una foto e un hamburger? Chi ha seguito la prima puntata de Legiovedì scorso sa bene che il noto conduttore e critico musicale è finito sull’orlo di una crisi di nervi perché al centro di unocrudele che ne metteva a rischio la credibilità. Niente a che fare con la sua musica ma bensì con la sua filosofia di vita, la stessa di cui ha parlato in programmi e convegni, e la stessa che pratica ormai da trent’anni. Lui stesso in una vecchia intervista al Quotidiano Nazionale, ha spiegato di essere vegetariano dal 1990 edal 1995: “Io ho iniziato per caso, accompagnando Gianni Morandi in clinica da sua madre. Avevo un problema a una spalla e ...

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Un hamburger che sembra di carne nel piatto di Red Ronnie e una foto che inizia a fare il giro del web: così il critico m… - PisuDavi : Red Ronnie incastrato da un hamburger: lo scherzo al vegano intransigente #LeIene - MediasetPlay : Un hamburger che sembra di carne nel piatto di Red Ronnie e una foto che inizia a fare il giro del web: così il cri… - eleutheriana : RT @redazioneiene: “Ti abbiamo dato la carne, ti ha fatto la foto e così abbiamo fatto pubblicità al locale”. Ed ecco @RedRonnie come non l… - Neapolitan70 : RT @redazioneiene: “Ti abbiamo dato la carne, ti ha fatto la foto e così abbiamo fatto pubblicità al locale”. Ed ecco @RedRonnie come non l… -