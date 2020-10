GP Eifel: Stroll non ce la fa, Hulkenberg in Racing Point in qualifica (Di sabato 10 ottobre 2020) Nico Hulkenberg sarà alla guida della Racing Point nelle qualifiche del Gran Premio dell’Eifel. Dopo i controlli attuati nel pomeriggio, Lance Stroll non è al 100% fisicamente (in attesa di conoscere il problema del canadese). Chiamato in emergenza il pilota tedesco, già in pista in due occasioni in questo campionato a causa della positività di Sergio Perez a Silverstone. Hulkenberg, senza prove libere, scenderà sul tracciato direttamente in qualifica a caccia di un buon piazzamento sulla griglia di partenza. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Nicosarà alla guida dellanelle qualifiche del Gran Premio dell’. Dopo i controlli attuati nel pomeriggio, Lancenon è al 100% fisicamente (in attesa di conoscere il problema del canadese). Chiamato in emergenza il pilota tedesco, già in pista in due occasioni in questo campionato a causa della positività di Sergio Perez a Silverstone., senza prove libere, scenderà sul tracciato direttamente ina caccia di un buon piazzamento sulla griglia di partenza.

