Foggia, fu accoltellato all’occhio durante una rapina nel suo bar: morto Francesco Traiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Foggia, fu accoltellato all’occhio durante una rapina nel suo bar. È morto al Policlinico Riuniti di Foggia il 38enne Francesco Traiano, titolare del bar “Gocce di Caffè”, ferito gravemente il 17 settembre durante una rapina all’interno del locale di via Guido Dorso. Era stato colpito da una coltellata all’altezza dell’occhio sinistro durante una colluttazione con i rapinatori. Domani lutto cittadino a Foggia. Non ce l’ha fatta Francesco Traiano, il titolare del bar “Gocce di Caffè” ferito gravemente il 17 settembre scorso durante una ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 10 ottobre 2020), fuall’occhiounanel suo bar. Èal Policlinico Riuniti diil 38enne, titolare del bar “Gocce di Caffè”, ferito gravemente il 17 settembreunaall’interno del locale di via Guido Dorso. Era stato colpito da una coltellata all’altezza dell’occhio sinistrouna colluttazione con itori. Domani lutto cittadino a. Non ce l’ha fatta, il titolare del bar “Gocce di Caffè” ferito gravemente il 17 settembre scorsouna ...

