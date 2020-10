Crisanti: “Bisogna evitare gli spostamenti dalle regioni con alto numero di contagi” (Di sabato 10 ottobre 2020) evitare gli spostamenti da una regione con più alto numero di contagi verso le regioni vicine: ”bisogna iniziare a ipotizzarlo soprattutto dove si nota un aumento crescente dei casi”. Lo afferma l’epidemiologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Virologia e microbiologia dell’università di Padova, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. ”Sicuramente limitare la mobilità ha dei vantaggi, nel senso se in una regione il numero dei casi è fuori controllo, è chiaro che una restrizione dei movimenti fuori regione permette in qualche modo alle regioni vicine di eliminare il contatto con le persone positive – sottolinea – Secondo me oggi sono ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020)glida una regione con piùdi contagi verso levicine: ”bisogna iniziare a ipotizzarlo soprattutto dove si nota un aumento crescente dei casi”. Lo afferma l’epidemiologo Andrea, direttore del Laboratorio di Virologia e microbiologia dell’università di Padova, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. ”Sicuramente limitare la mobilità ha dei vantaggi, nel senso se in una regione ildei casi è fuori controllo, è chiaro che una restrizione dei movimenti fuori regione permette in qualche modo allevicine di eliminare il contatto con le persone positive – sottolinea – Secondo me oggi sono ...

