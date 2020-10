Covid: Ucraina, per la prima volta oltre 100 morti in 24 ore (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - L'Ucraina ha registrato oltre 100 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: è la prima volta che il numero delle vittime supera questa soglia dall'inizio della ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - L'ha registrato100provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: è lache il numero delle vittime supera questa soglia dall'inizio della ...

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - L'Ucraina ha registrato oltre 100 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: è la prima volta che il numero delle vittime supera questa soglia dall'inizio della ...

Crescono i casi anche in Russia e Ucraina Preoccupa l'Europa: la Francia è quarta (oltre 17mila), il Regno Unito sesto (oltre 14mila) e la Spagna ottava (oltre 10mila). (Sky Tg24 ) Nuovo record di ...

