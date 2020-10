Bologna, Santander è una risorsa in più (Di sabato 10 ottobre 2020) Bologna - Non è tanto una questione di mancanza di feeling, ma soprattutto, se non addirittura solo, di caratteristiche tecniche. Nel senso che Sinisa Mihajlovic non ha assolutamente niente né nei ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020)- Non è tanto una questione di mancanza di feeling, ma soprattutto, se non addirittura solo, di caratteristiche tecniche. Nel senso che Sinisa Mihajlovic non ha assolutamente niente né nei ...

sportli26181512 : #Bologna, Santander è una risorsa in più: Mihajlovic vuole un attaccante diverso, ma in certe partite il Ropero può… - salvione : Bologna, Santander è una risorsa in più - HCE__ : 10) Bologna 43 Sansone 1.6 Soriano 1.6 Medel 1.5 Orsolini 1.1 Palacio 1.1 Poli 1.1 Santander 1 De Silvestri 0.9 Skorupski 0.9 - bologna_sport : Resto del Carlino - Santander prova il suo ritorno - 1000Cuori : ????| #Santander-#Mihajlovic: è l'ora di ricominciare #rassegnastampa #BolognaFC #WeAreOne ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Santander Bologna, Santander è una risorsa in più Corriere dello Sport FANTARACCONTI - Partire col botto grazie a Don Rodrigo Palacio

Intanto si avvicina il 90esimo minuto ed il Bologna conduce il match per 3-1 dopo il gol della bandiera di Hernani, mentre Sinisa Mihajlovic fa scaldare Santander ed ordina il cambio al posto di ...

Arrivano Nzola e Provedel, rimane Ferrer

Chisoli e Meluso hanno parlato con Pazzini che potrebbe interessare da svincolato nel caso di una lunga assenza di Galabinov ...

Intanto si avvicina il 90esimo minuto ed il Bologna conduce il match per 3-1 dopo il gol della bandiera di Hernani, mentre Sinisa Mihajlovic fa scaldare Santander ed ordina il cambio al posto di ...Chisoli e Meluso hanno parlato con Pazzini che potrebbe interessare da svincolato nel caso di una lunga assenza di Galabinov ...