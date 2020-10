Argentina, nonno stupra la nipotina di tre anni: ucciso dal padre della piccola (Di sabato 10 ottobre 2020) Argentina, nonno stupra la nipotina di tre anni. Un uomo di ventisei anni ha ucciso il nonno settantenne di sua figlia dopo aver scoperto la bimba, 3 anni, in lacrime e sotto choc per una violenza sessuale. Dopo una violenta colluttazione l’anziano è deceduto per le ferite riportate, mentre il 26enne è rimasto ferito in maniera. Per lui si apriranno le porte del carcere. Una terribile storia di abusi e violenza arriva dall’Argentina. Protagonista una bimba di tre anni stuprata dal nonno, a sua volta ucciso dal padre della piccola durante una drammatica colluttazione seguita ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 10 ottobre 2020)ladi tre. Un uomo di ventiseihailsettantenne di sua figlia dopo aver scoperto la bimba, 3, in lacrime e sotto choc per una violenza sessuale. Dopo una violenta colluttazione l’anziano è deceduto per le ferite riportate, mentre il 26enne è rimasto ferito in maniera. Per lui si apriranno le porte del carcere. Una terribile storia di abusi e violenza arriva dall’. Protagonista una bimba di treta dal, a sua voltadaldurante una drammatica colluttazione seguita ...

