Alberto Matano e Lorella Cuccarini, la lite continua: nuovo attacco (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo articolo . Lorella Cuccarini è inarrestabile. Nel corso della puntata di Verissimo tornerà sul tema Alberto Matano, con cui ci sono già state polemiche. Per Lorella Cuccarini sarà la prima volta che ne parla apertamente; la donna infatti ha avuto modo di sfogarsi in una lunga e-mail in cui avrebbe parlato del maschilismo e dell’ego smisurato di … Leggi su youmovies (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo articolo .è inarrestabile. Nel corso della puntata di Verissimo tornerà sul tema, con cui ci sono già state polemiche. Persarà la prima volta che ne parla apertamente; la donna infatti ha avuto modo di sfogarsi in una lunga e-mail in cui avrebbe parlato del maschilismo e dell’ego smisurato di …

BGVTBO : Verissimo, Lorella Cuccarini vs. Alberto Matano: 'Faceva il migliore amico, poi dietro le quinte ...' - VerdiStudio : Rimpiango #Cuccarini??????????? ma quando mai.. Lorella Cuccarini, dopo la lettera, parla per la prima volta di Albert… - annanamia : Lorella Cuccarini, dopo la lettera, parla per la prima volta di Alberto Matano e lo massacra: “Gli ho detto ciò che… - zazoomblog : Lorella Cuccarini dopo la lettera parla per la prima volta di Alberto Matano e lo massacra: “Gli ho detto ciò che p… - InsalatinaMista : Verissimo, Lorella Cuccarini massacra Alberto Matano: 'Glielo ho detto guardandolo negli occhi', volano parole gros… -