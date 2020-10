XFactor 2020, prosegue il percorso di Naip con la sua loop machine e un nuovo inedito convince e diverte. Mika lo premia ai bootcamp (Di venerdì 9 ottobre 2020) È tra i personaggi più particolari emersi finora a X Factor 2020. Ieri – nella prima puntata di bootcamp, su Sky Uno e sempre disponibile on demand – è tornato Naip, che ha proposto la seconda insolita esibizione sulle note di “Un rapporto senza alcun senso”, altro pezzo scritto da lui che parla di “perdita di coscienza”. Chitarra, loop machine, testo originale nel suo stile, ha fatto divertire Mika – mentore della sua categoria, quella degli Over – ma anche gli altri che guardavano lo spettacolo dalla TV. Per il giudice, Naip passa il turno: fase della Last Call per lui. Nel prossimo appuntamento, giovedì 15 ottobre sempre su Sky e NOW TV, toccherà a Emma e Manuel Agnelli affrontare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) È tra i personaggi più particolari emersi finora a X Factor. Ieri – nella prima puntata di, su Sky Uno e sempre disponibile on demand – è tornato, che ha proposto la seconda insolita esibizione sulle note di “Un rapporto senza alcun senso”, altro pezzo scritto da lui che parla di “perdita di coscienza”. Chitarra,, testo originale nel suo stile, ha fatto divertire– mentore della sua categoria, quella degli Over – ma anche gli altri che guardavano lo spettacolo dalla TV. Per il giudice,passa il turno: fase della Last Call per lui. Nel prossimo appuntamento, giovedì 15 ottobre sempre su Sky e NOW TV, toccherà a Emma e Manuel Agnelli affrontare i ...

