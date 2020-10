Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 7 OTTOBREORE 07.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO . PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA. A CAUSA DI QUESTE, SI RALLENTA SULLA A1 DIRAMAZIONESUD IN IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE SULLA A24 SI STA IN CODA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUESTA SULLA STATALE APPIA CODE TRA CIAMPINO E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA PARLOMBARESE CODE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE DI QUESTA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SERVIZIO INTERROTTO SULLA ...