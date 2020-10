Uomini e donne, Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si sono lasciati ‘senza rancore’ (Di venerdì 9 ottobre 2020) Era giugno quando in tv andava in onda la scelta di Carlo Pietropoli nell’ultima puntata stagionale di Uomini e donne. Il tronista aveva scelto Cecilia Zagarrigo dopo alcuni mesi di lontananza dovuti al lockdown. Ora però i due annunciano la fine della loro storia. Cecilia Zagarrigo: “Non sarò mai quella donna che resta se non si sente amata abbastanza” La prima a parlare nelle stories di Instagram è Cecilia, che con la voce rotta dall’emozione confessa ai follower: “Non so sa dove partire nel senso che non è una cosa che speravo accadesse. In questi giorni ho un po’ nascosto quello che sentivo veramente dentro perché era giusto così … Non stavo bene, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 9 ottobre 2020) Era giugno quando in tv andava in onda la scelta dinell’ultima puntata stagionale di. Il tronista aveva sceltodopo alcuni mesi di lontananza dovuti al lockdown. Ora però i due annunciano la fine della loro storia.: “Non sarò mai quella donna che resta se non si sente amata abbastanza” La prima a parlare nelle stories di Instagram è, che con la voce rotta dall’emozione confessa ai follower: “Non so sa dove partire nel senso che non è una cosa che speravo accadesse. In questi giorni ho un po’ nascosto quello che sentivo veramente dentro perché era giusto così … Non stavo bene, ...

