‘Uomini e Donne’ | Alessia Messina torna a parlare della rottura con Mario Balotelli | svela se ha più risentito e rivisto Amedeo Andreozzi e se tornerebbe in studio come tronista

Alessia Messina è stata di recente protagonista della cronaca rosa per il fugace flirt con Mario Balotelli. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il calciatore non hanno mai ufficializzato la relazione sui social, ma se un giorno sembravano innamoratissimi l'uno dell'altra, quello dopo non se le sono mandate a dire con un'inequivocabile botta e risposta a distanza. Oggi Alessia è pronta a voltare pagina e, come ha raccontato a Uomini e Donne magazine, a mettere una bella pietra sopra a tutta questa storia che l'ha profondamente delusa: Lo conoscevo da poco. Io credevo di essere fidanzata… ma non voglio dire altro. Penso di aver già dato fin troppa importanza a una persona che secondo me non la meritava.

