Travolto e ucciso da camion | anziano muore a Napoli

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiamava Giuliotano l’uomo di 72 anni morto in ospedale poche ore dopo essere statoda unmentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi atra via Gianturco e Via Toledo de Sessa. La vittima si trovava nei pressi di una rotatoria quando è stata investita dal mezzo pesante che procedeva in direzione della strada statale 162. Soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli ditano è deceduto dopo poco in seguito alle gravi ferite riportate. Sulla dinamica dell’incidente mortale sono in corso le indagini della sezione Infortunistica della polizia municipale, guidata dal capitano ...