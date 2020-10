Torino, Cairo: «Atteniamoci al protocollo, vale per tutti» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in relazione al protocollo stilato dalla FIGC e dal CTS. Le sue parole Urbano Cairo, dal Festival dello Sport a Milano, ha parlato del protocollo da applicare in caso di contagi da Coronavirus. Le parole riportate da TMW. Cairo – «Nel momento in cui il protocollo viene concordato tra organismi sportivi, Cts e governo, dovrebbe già prevedere ciò che possono fare autorità sanitarie oppure no. La cosa che va fatta è quella di attenersi al protocollo che vale per tutti con un aggiunta fatta di recente proprio per la partita del Torino contro il Genoa. Io chiedevo che venisse fatta una regola per tutti e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Urbano, presidente del, ha parlato in relazione alstilato dalla FIGC e dal CTS. Le sue parole Urbano, dal Festival dello Sport a Milano, ha parlato delda applicare in caso di contagi da Coronavirus. Le parole riportate da TMW.– «Nel momento in cui ilviene concordato tra organismi sportivi, Cts e governo, dovrebbe già prevedere ciò che possono fare autorità sanitarie oppure no. La cosa che va fatta è quella di attenersi alchepercon un aggiunta fatta di recente proprio per la partita delcontro il Genoa. Io chiedevo che venisse fatta una regola pere ...

ROMA – Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a TMW della situazione del calcio italiano. Le sue parole: “Tra marzo e aprile c’è stato questo fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la vita di ...

Covid: Cairo, protocollo va rispettato

Può essere rivisto ma in piccole parte": lo dice il presidente del Torino Urbano Cairo durante il Festival dello Sport al Teatro Piccolo di Milano. "Ero favorevole a marzo al contenimento, al lockdown ...

