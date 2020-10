Surfando si sono presi un colpo a vedere un gigantesco squalo bianco proprio sotto di loro VIDEO

Leggi su virali.video

(Di venerdì 9 ottobre 2020) I giovani in questioneandati a fare surf e si sonuno spavento che ricorderanno per tutta la vita. Non c’è da meravigliarsi vista la situazione: i due, infatti,entrati in contatto, si fa per dire, con un enorme. L’accaduto è stato registrato tramite un drone e il tutto si è svolto a Plettenberg Bay. Come possiamodal filmato, losi è gettato alla volta dei surfisti e di un kayaker. Nessuno, fra tutti, pareva avesse la minima idea di quello che stava accadendo, nonostante l’enorme creatura fossepiedi, per dire,illivello di onde. A un certo punto, dopo aver ...