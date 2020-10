“Se il Movimento 5 Stelle mi chiama sono pronto a candidarmi” (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Davide Gatto “Se il Movimento mi chiama sono pronto a candidarmi”. Non ha dubbi Francesco Virtuoso, ormai ex candidato al consiglio regionale della Campania con il Movimento 5 Stelle, pronto a rimettersi in gioco alle amministrative 2021. Francesco Virtuoso dopo tanti anni di attivismo si è candidato nella lista del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali. Dopo qualche giorno di meritato riposo, quale è il bilancio di questa esperienza? “Le elezioni che hanno portato al rinnovo del Consiglio Regionale in Campania hanno rappresentato un unicum nella storia della politica italiana, sia per la breve distanza dal periodo di lockdown che, fuori da ogni dubbio, ha favorito la visibilità ed il ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Davide Gatto “Se ilmia candidarmi”. Non ha dubbi Francesco Virtuoso, ormai ex candidato al consiglio regionale della Campania con ila rimettersi in gioco alle amministrative 2021. Francesco Virtuoso dopo tanti anni di attivismo si è candidato nella lista delalle elezioni regionali. Dopo qualche giorno di meritato riposo, quale è il bilancio di questa esperienza? “Le elezioni che hanno portato al rinnovo del Consiglio Regionale in Campania hanno rappresentato un unicum nella storia della politica italiana, sia per la breve distanza dal periodo di lockdown che, fuori da ogni dubbio, ha favorito la visibilità ed il ...

Blueyes75188195 : @aurelioebasta Se non erro a Domenica in ( settimana scorsa)ne hanno parlato.I suggerimenti sempre gli stessi: tant… - FedLeoni : RT @TrueGhit: ??????Nuovo podcast @SkyTG24! #BlackLivesSoundtrack: ogni venerdì, storie e canzoni al ritmo del movimento #BlackLivesMatter. Ne… - mpiacenonaver1 : RT @Sam_Ishtar: Evito i programmi politici come la peste, portatori di cose orrende... qualcuno ha visto se hanno comunicato alla Nazione c… - fmbattaglia : RT @TrueGhit: ??????Nuovo podcast @SkyTG24! #BlackLivesSoundtrack: ogni venerdì, storie e canzoni al ritmo del movimento #BlackLivesMatter. Ne… - Gaetana21424492 : RT @Sam_Ishtar: Evito i programmi politici come la peste, portatori di cose orrende... qualcuno ha visto se hanno comunicato alla Nazione c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se Movimento M5S: Casaleggio, 'nessun supporto a capo politico se trasforma movimento in partito' affaritaliani.it