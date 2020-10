Pronti 30 milioni per riforestare le città metropolitane Più alberi | più futuro

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Finalmente nelle nostre città iniziamo a sentire il rumore della foresta che cresce. Dal Ministero dell’Ambiente arriva una buona notizia per la biodiversità e per la salute degli italiani: grazie al decreto attuativo della legge Clima firmato dal ministro Sergio Costa, sono30di euro per il biennio 2020-2021 che andranno a finanziare la piantumazione die la creazione di foreste urbane nelle città. Le foreste urbane sono una sorta di colonna vertebrale delle infrastrutture verdi, e collegano aree rurali e urbane migliorando l’impronta ambientale di una città. I Comuni delle cittàitaliane, le più colpite dallo smog e dalle emissioni legate al riscaldamento, potranno migliorare la qualità ...