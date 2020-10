Pagamento pos 2020: nessuna commissione per un caffè? (Di venerdì 9 ottobre 2020) Pagamento pos 2020: nessuna commissione per un caffè? Pagamento pos 2020: il piano Italia cashless, il programma di incentivazione degli strumenti di Pagamento tracciabili, prende sempre più corpo. Dopo l’accordo raggiunto tra governo e operatori, commissioni azzerate per gli acquisti con moneta elettronica di importo fino a 5 euro.Segui Termometro Politico su Google News Pos senza commissioni per gli acquisti fino a 5 euro Governo e operatori che forniscono il servizio Pos hanno raggiunto un accordo molto importante: niente commissioni per gli esercenti per gli acquisti fino a 5 euro. In pratica, andando a fare colazione al bar, diventa più conveniente per tutti pagare con carta caffè e cornetto. Difficilmente, gli strumenti ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020)posper un caffè?pos: il piano Italia cashless, il programma di incentivazione degli strumenti ditracciabili, prende sempre più corpo. Dopo l’accordo raggiunto tra governo e operatori, commissioni azzerate per gli acquisti con moneta elettronica di importo fino a 5 euro.Segui Termometro Politico su Google News Pos senza commissioni per gli acquisti fino a 5 euro Governo e operatori che forniscono il servizio Pos hanno raggiunto un accordo molto importante: niente commissioni per gli esercenti per gli acquisti fino a 5 euro. In pratica, andando a fare colazione al bar, diventa più conveniente per tutti pagare con carta caffè e cornetto. Difficilmente, gli strumenti ...

